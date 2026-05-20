Image: SEIKO セイコー5スポーツのフィールドシリーズに、簡易方位計を搭載した新モデルが追加されます。アウトドアでの使用を考慮した設計 Image: SEIKO フィールドシリーズはアウトドアでの使用を考慮したライン。新作はアウトドアユースを考慮して、程よい重厚感と快適な装着感を両立させています。防水