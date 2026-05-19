Image: SANWA SUPPLY 両手フリーで涼しいのがイチバン。すっかり夏の定番になった、手持ち型のハンディーファン。一般的なタイプは片手がふさがり、使わないときはバッグなど収納場所が必要。かといって腰にファンが付いた上着と一体型は業務用みたいで大袈裟です。荷物はなるべく減らしたいもの。もうちょっと手軽で身軽になるタイプはないの？ ベルトや日傘に挟んで涼もうサンワサプライの