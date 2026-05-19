MF本田圭佑がインスタグラム(@keisukehonda)で披露した最新ショットに注目が集まっている。本田は15日の投稿で「I’m waiting for a car.(車を待っています)」と綴り、函館空港の外で撮った写真をアップした。メガネをかけ、前髪を下ろした姿に「雰囲気かわりましたね カッコいいー」「髪伸びましたね!」「メガネめずらしい」「ムスカやん」「ヤバかっこよすぎる」などのコメントが寄せられている。現在39歳の本田は、日本