「スリムな形で」レトロなフラット遊びのきいたレトロな色やデザインは、主張が強すぎないフラットなら装いの適度なアクセントに。大人っぽさを保てる、甲の部分がほっそりとしたスリムなフォルムがねらい目。可愛い色はシャープなフォルムでポインテッドプレーンパンプス（2）／オデット エ オディール洗練されたシルエットと、鮮やかなピンク。脚のラインを美しく見せるスマートなポインテッドトゥと、ヴィヴィッドな色味でコ