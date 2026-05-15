動画生成AIのRunwayが日本本社として東京オフィスを開設することを発表しました。Runwayによると初期投資として4000万ドル(約63億3900万円)を投じており、日本市場での事業を推し進める「日本事業責任者」を採用するとのことです。Runway News | Runway is Coming to Japanhttps://runwayml.com/news/runway-is-coming-to-japanRunwayは日本におけるプロダクト、エンジニアリング、セールス、カスタマーデプロイメントの各分野にお