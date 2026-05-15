姉妹で合格掴んだルーキーや愛知出身の3年目が球場を彩る悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムを後押しする、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは齋藤りのさん、佐藤羽菜さん、佐藤夢来さん、鈴木志織さんを取り上げる。◇齋藤りのさん新メンバーの齋藤りのさんは北海道北広島市出身、5月7日生まれ。ニックネームは「ちゃんりの」。趣味はkpopアイドル鑑賞、カバーダンス。姉の齋