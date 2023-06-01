高校生のDJポリスとなって、自転車を運転する時の交通ルール遵守を呼びかけました。■DJポリス 高校生「転んでからでは遅いです。ルールを守ってきょうも元気に無事故ゴールを目指しましょう」 けさ、DJポリスに挑戦したのは、熊本市いある私立文徳高校の生徒たち。先月、自転車の青切符制度が導入されたことを受けて、自転車で通学する生徒に交通ルールの遵守を呼びかけました。特に周知したのが「