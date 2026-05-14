岡本の好守に敵地放送局も驚愕【MLB】Bジェイズ 5ー3 レイズ（日本時間14日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地で行われたレイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回には前進守備ながら、速い打球を華麗に処理。この好守に敵地放送局からも脱帽の声が上がっていた。4回、先頭のチャンドラー・シンプソン外野手を打席に迎えた岡本は、俊足を警戒し浅めの守備位置。だが、シンプソンの打球