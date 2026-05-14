久松宏輝トレーナー推奨…打球が飛ぶようになる「股関節の曲げ伸ばし」野球に励む子どもなら、誰もが憧れるホームラン。しかし、腕力に頼ったスイングでは打球を遠くに飛ばせない。重要なのは体全体の力をバットに伝えることで、そのためには股関節の使い方が重要になる。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーとして選手を指導する久松宏輝さんが、「股関節の曲げ伸ばしドリル」を紹介している。野球におい