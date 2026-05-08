ヱビスと飲食店が共創するイベント「YEBISU ビアグルメグランプリ2026」。その予選となる一般WEB投票が5月8日(金)より特設サイトで開始されました。予選には、「絶品ヱビスの店」の中から、都内14店舗がエントリー。「絶品ヱビスの店」とはヱビスと料理の至高のマリアージュが楽しめるお店。ヱビスブランド樽生を高品質に提供している飲食店を、厳格な審査の上で「絶品ヱビスの店」として認定しているものです。近年、ビールの楽し