日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。スティーヴン・キングが仕掛ける感動のミステリー！『サンキュー、チャック』評点：★3.5点（5点満点）人生は確かに「素晴らしい」かもしれないが...... ©2024 DANCE ANYWAY,LLC.ALL RIGHTS RESERVED.素敵なダンスシーンのある映画は、それだけで大きな満足感を味わえる。タイトルロールのチャックは会計士だが