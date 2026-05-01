【獅子座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月のあなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）「いつもの好み」を手放した先に大きなチャンスが今月のあなたに訪れる幸運は、すべて「いつもの外側」にあります。好みのタイプ、生活圏、なじみの分野――その境界線を越えた瞬間、恋も仕事も一気に動き出すでしょう。新しいコミュニティで出会う人、ふと興味がわいた未知のテーマ、海外への憧れ。そのすべてが