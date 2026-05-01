【蟹座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月のあなたの運勢は?蟹座（6/22-7/22）「報われるとき」がやってきましたこれまで黙々と続けてきた蟹座の努力に、いよいよスポットライトが当たる月。「あなたにお願いしたい」と名指しで頼られる場面が、確実に増えそうです。派手な成果はいりません。むしろ目立とうとせず、いつも通り誠実であることこそが、長く続く信頼と揺るぎない評価を呼び込む最大