子どもはいつごろまでに離乳するのが適当なのか。『安心感が子どもの心を育む』（小学館）を書いた東京大学大学院教育学研究科の遠藤利彦教授は「本来、人類は3歳くらいまでは母乳を飲んで生活すると言われている。子どもをなだめるには『部分否定』が有効だ」という。3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。写真＝iStock.com／monzenmachi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／monzenmachi