役立つ白シャツの選び方・合わせ方何を選んでどう合わせる？ コーディネートに都合のいい白シャツとその着方のテクニック、そんな白シャツにぴったり似合うボトムを、人気スタイリスト・樋口かほりさんの解説でご紹介。【スタイリスト・樋口かほりさん】表紙や特集を担当する人気のGISELeスタイリスト。トレンドに流されないシンプルな服を基調としながら、新しさを感じさせるシルエット選びが得意。大人に適した甘さのさじ加減も