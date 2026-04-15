「約2600年ぶりに土星と海王星が牡羊座0度で重なる『ゼロポイント』が、2026年2月21日に発生したことをご存じでしょうか？」こう話すのは、西洋占星術にくわしい開運アドバイザーの御瀧政子さん。西洋占星術の12星座は1年間を牡羊座から最後の魚座までで360度周期を作っていて、最初の「牡羊座O度」は、宇宙の新年の始まりを意味するという。「この牡羊座O度で、土星と海王星という2つの惑星が重なるということは、西洋占星術では