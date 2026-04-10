鹿児島市で省エネ性能が高い家電製品を購入した市民に最大4万円を補助する取り組みが1日から始まっています。どのような商品が対象なのでしょうか。鹿児島市の家電量販店を訪ねました。鹿児島市の家電量販店「エディオン鹿児島南店」です。1日から始まったというのが。(エディオン鹿児島南店・井ノ上博司店長代理）「鹿児島市の省エネ家電補助金。家電でいうと、テレビ冷蔵庫エアコン。こちらの商品が対象商品になる。各商品に