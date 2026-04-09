大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』”ゆいとゆき”こと伊藤優衣＆水原ゆきが、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！ 伊藤優衣、水原ゆき ©酒井貴弘／集英社 【プロフィール】大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』ゆい（伊藤優衣）1994年4月26日生まれ群馬県出身身長156cm2010年、映画『告白』で女優デビュー後、舞