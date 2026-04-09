「俺あざ」伊藤優衣と水原ゆきが『週プレ』グラビアに登場！

大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』”ゆいとゆき”こと伊藤優衣＆水原ゆきが、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！

【プロフィール】

大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』

ゆい（伊藤優衣）

1994年4月26日生まれ群馬県出身

身長156cm

2010年、映画『告白』で女優デビュー後、舞台やドラマで活躍中。舞台『結城友奈は勇者である -絆-』（6月11日〈木〉～、こくみん共済coop ホール／スペース・ゼロ〈東京都渋谷区〉）ほか出演予定。

公式X【@itoyui0426】公式Instagram【@ito_yui0426】

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ゆき（水原ゆき）

1987年12月14日生まれ 神奈川県出身

身長160cm

女優業を軸に、舞台、映像、ラジオパーソナリティや広告モデル、舞台のプロデュースなど幅広く活動中。舞台『素敵なカミングアウト2026』（5月20日〈水〉～、ザ・ポケット〈東京都中野区〉）ほか出演予定。冠ラジオ番組・渋谷クロスFM『水原ゆきのみなラジオ』（毎月第１金曜20:00 ～ 20:50）。

公式X ＆ Instagram【@12yuchan14】

今号の『週プレ』は、今週の週プレは、これぞ最強ボディ！髙野真央の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、

25歳の誕生日目前・上西 怜を撮り下ろし、麻倉瑞季の春らんまんな最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、デジタル写真集【デジタル限定】『俺達のあざす。』ゆい＆ゆき写真集「幼馴染の姉妹と沖縄旅行に来た結果」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で4月1日（水）から大好評発売中。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆俺あざチーム制作のショートドラマ４本付きで発売!!

【デジタル限定】『俺達のあざす。』ゆい＆ゆき写真集「幼馴染の姉妹と沖縄旅行に来た結果」©酒井貴弘／集英社

＜特集情報＞

「包むもの不足」でコンビニ、スーパーから定番商品が消えるXデーほかワイド特集・イラン戦争物流クライシス、世代別価値観アンケート・令和8年、働く大人の新常識、超実用！インフレ生活サバイバル術も要チェック！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』16号は4月6日に発売！