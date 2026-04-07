教職員と同じように警察官を志望する人も減少傾向にあります。そんな中、警察官の魅力を伝えようと、県警が学生に向けた採用説明会を開き、現役の警察官も参加しました。 熊本市の県警本部で開催された採用説明会。大学生や高校生など約30人が参加しました。採用試験についての説明の後、行われたのは現役警察官と学生らの座談会です。 ■女子学生「悲惨な現場とかって目にするのがきついと思うんですけど、どんな感じで慣れ