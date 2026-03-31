4月2日は「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」。ガチャピン・ムックや仲間たちとコラボしたZOZOVILLA限定アイテムやブランドコラボアイテムが4月2日より販売される。＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真9点）2025年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、4月2日を「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」として正式に記念日制定。ガチャピン・ムックの誕生日である4月2日が、人とのつながりを思い、つながりの輪