©ABCテレビ 3月30日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、「春の明日のパンウォーズ」が開幕！ これまで関西でパンといえば、神戸と京都が二大巨頭として有名だったが、最近は大阪でもパン屋さんが急増。しかも専門家によると、昨年の大阪・関西万博の影響もあり、大阪には華やかな映えるパンや酒のアテになる大人向けのパンなど、トレンドを追いかけるお店が多いという。さらに、大阪人がよく口にするのが「明日の