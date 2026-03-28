imaseの新曲「Fiction」が、7月より放送開始となるTVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（TBS系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：Ado×宮本浩次×まふまふ、米津玄師×宇多田ヒカル、ミレパ×椎名林檎、imase×松任谷由実……世代を超えたコラボ曲） 本アニメは、月刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の地主による漫画をアニメ化した作品。スーパー