過去最大露出に挑戦したサード写真集『BONUS』が大ヒット！令和最狂のコンプラ女として過激にバズり続ける天羽希純（あまう・きすみ）が週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら、解説するプログラム。このインタビューでは、