スバル新型「軽トラック」発表！スバルは2026年3月26日、「サンバートラック」の一部改良モデルを発表しました。1961年に誕生したサンバーは、名車「スバル360」の技術を応用した独自の設計で長年愛されてきました。特に自社生産時代のモデルは、リアエンジン・リアドライブ（RR）方式や4気筒エンジンの採用から「農道のポルシェ」と称されるほどの高い走行性能を誇りました。【画像】超カッコいい！ これが「新型サンバートラ