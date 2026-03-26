PORSCHEを救ったMercedesPORSCHEと生み出したMercedesPORSCHEが嫉妬したMercedes表現の是非はともかく歴史に名を馳せたその素性スーパーサルーンのorigin偉業覇業よりdramaticでstoryに満ち溢れた存在感はStuttgartの奇跡と呼ぶに相応しいMessiahEURO PORT COLLECTION Vol.38 Mercedes Benz 500Eメルセデス・ベンツ 500EEngine：5L V8 DOHC（330ps／5600rpm・50.0kgm／3900rpm）Length/Width/Height：4755mm×1795mm×1410mmSHOWRO