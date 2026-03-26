救世主｜EURO PORT COLLECTION Vol.38 メルセデス・ベンツ 500E
PORSCHEを救ったMercedes
PORSCHEと生み出したMercedes
PORSCHEが嫉妬したMercedes
表現の是非はともかく
歴史に名を馳せたその素性
スーパーサルーンのorigin
偉業覇業よりdramaticで
storyに満ち溢れた存在感は
Stuttgartの奇跡と呼ぶに相応しい
Messiah
EURO PORT COLLECTION Vol.38
Mercedes Benz 500E
メルセデス・ベンツ 500E
Engine：5L V8 DOHC
（330ps／5600rpm・50.0kgm／3900rpm）
Length/Width/Height：4755mm×1795mm×1410mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
www.euro-port.net/
PORSCHEと生み出したMercedes
PORSCHEが嫉妬したMercedes
表現の是非はともかく
歴史に名を馳せたその素性
スーパーサルーンのorigin
偉業覇業よりdramaticで
storyに満ち溢れた存在感は
Stuttgartの奇跡と呼ぶに相応しい
Messiah
EURO PORT COLLECTION Vol.38
Mercedes Benz 500E
メルセデス・ベンツ 500E
Engine：5L V8 DOHC
（330ps／5600rpm・50.0kgm／3900rpm）
Length/Width/Height：4755mm×1795mm×1410mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
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