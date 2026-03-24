「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春」から、錦鯉・長谷川はつのりが明かした「人類滅亡の予言の裏側」を紹介する。【動画】2026年11月13日の金曜日、宇宙人襲来＆賢者が自滅!?2025年7月5日大災難に次ぐ新たな予言人類滅亡の予言の裏側「2025年7月5日、大災難が降りかかる」という予言があったが、実際には何も起こらず胸をなで下ろした。しかし、今年11月、人類にかかわる新たな2つの予言が!?アメリカの天才物理学