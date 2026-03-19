卒業や入学など、春は家族でお祝いする機会が増える季節。せっかくなら、おうちの食卓も少し特別にしてみませんか。みんなで楽しめる手巻き寿司や、見た目もかわいいミニ寿司、春らしいさくらシュウマイなど、食卓がぱっと華やぐレシピを集めました。子どもも大人も笑顔になる、お祝いごはんのアイデアをご紹介します。おうちで楽しむ「お祝いごはん」アイデアみんなで囲むと楽しい「手巻き寿司」 この投稿をInstagramで見