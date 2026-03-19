3月14日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“花粉症の根治”を目指す新薬開発…食物アレルギーや喘息も！？日本人の2人に1人が抱える悩み「花粉症」。花粉症のシーズンには、労働力の低下による経済損失が、1日2450億円にもなるとの試算もある。そ