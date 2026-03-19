“花粉症の根治”を目指す新薬開発…食物アレルギーや喘息も！？
3月14日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
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【動画】“花粉症の根治”を目指す新薬開発…食物アレルギーや喘息も！？
日本人の2人に1人が抱える悩み「花粉症」。花粉症のシーズンには、労働力の低下による経済損失が、1日2450億円にもなるとの試算もある。
そんな悩みから人類を解放しようと立ち上がったのが、山梨大学大学院の中村勇規准教授だ。花粉症と深く関わっている「マスト細胞」を除去することで、花粉症の根治を目指す薬の開発に取り組んでいる。
さらに、マスト細胞に関係する、食物アレルギーや喘息の改善にも挑んでいた。
アレルギーの苦しみから生活と命を守ろうと奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：山梨大学大学院 総合研究部 中村勇規 准教授
ナレーター：谷田歩（俳優）
3月21日（土）は、「日本流！フィジカルAI歩行ロボ」を放送。
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日本人の2人に1人が抱える悩み「花粉症」。花粉症のシーズンには、労働力の低下による経済損失が、1日2450億円にもなるとの試算もある。
そんな悩みから人類を解放しようと立ち上がったのが、山梨大学大学院の中村勇規准教授だ。花粉症と深く関わっている「マスト細胞」を除去することで、花粉症の根治を目指す薬の開発に取り組んでいる。
さらに、マスト細胞に関係する、食物アレルギーや喘息の改善にも挑んでいた。
アレルギーの苦しみから生活と命を守ろうと奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：山梨大学大学院 総合研究部 中村勇規 准教授
ナレーター：谷田歩（俳優）
3月21日（土）は、「日本流！フィジカルAI歩行ロボ」を放送。