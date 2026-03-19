©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにサバンナを迎え、オズワルドと関西の知る人ぞ知る名店を巡る「ツートライブのおもてなしドライブ」と、あのチャンプ芸人が驚きの悩みを明かす「久保田・永野の本気で悩みに答えます」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ ツートライブが