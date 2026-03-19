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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにサバンナを迎え、オズワルドと関西の知る人ぞ知る名店を巡る「ツートライブのおもてなしドライブ」と、あのチャンプ芸人が驚きの悩みを明かす「久保田・永野の本気で悩みに答えます」をテーマにお届けする。

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ツートライブが関東芸人を関西の穴場の名店にご案内する「ツートライブのおもてなしドライブ」。今回は、結成12年の若手実力派コンビ・オズワルドをおもてなし！ 畠中、伊藤がそれぞれ知りたかった大阪のオススメ店をドライブで巡る。

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まずは、畠中が知りたい「そば」の名店へ。うどんのイメージが強い大阪でこそ、「逆においしい“そば”が食べたい」という畠中のワガママを叶えるのが、西天満にあるおそば屋さん。その時期の一番おいしいそば粉で作るこだわりの手打ちそばを肩肘張らずに楽しめるこちらは、ミシュランガイドのビブグルマンになんと10年連続で掲載されているまさに名店！ 「そばってこんなにうまいんだ！」と畠中を感動させたその実力とは？

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続いて向かうのは、伊藤が行きたかったお店。以前、やすともがMCを務める他局の番組に出演した際、グルメロケのVTRで紹介されていた「うまそうなオムライス」に目が釘付けに！ その衝撃がいまだに忘れられず、「どうしても食べてみたかった」らしい。やって来たのは雑居ビルの8階にある隠れ家レストラン。有名ホテルを渡り歩いたスゴ腕フレンチシェフがお客さんに予算を聞いて料理を提供するオーダーメイドの創作料理が評判という。伊藤が一目惚れしたオムライスは、ソースとトッピングにオマールえびを贅沢に使った自慢の逸品。念願の一皿に「これこれこれこれ！」と伊藤は興奮を抑えきれず…。はたして、気になるお味は？

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ラストのお店は、こちらも伊藤のリクエスト。30種類ものホルモンを取りそろえる心斎橋の焼肉店で、東京の店ではあまり取り扱っていない「ウルテ」という部位が絶品といい…。その刺激的な食感に、伊藤のみならずツートライブも悶絶！

さらに、移動の合間にくり広げる車中トークでは、オズワルドが結成秘話を披露。シュールなピンネタで勝負していた畠中を伊藤が誘った意外な理由とは？ また、4月から上京するツートライブに、伊藤が「東京にはトラップがいっぱい」と注意喚起を。スターとの共演が多い東京の番組だからこそやらかしがちな失敗を明かす!?

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。