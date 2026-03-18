Amazonは4月3日から6日までの間、「新生活セール Final」を開催する。開催期間に先駆けて、3月31日0時からは「先行 新生活セール Final」も実施する。 新生活セール Finalの目玉商品もアナウンスされており、レグザの65型倍速液晶4Kテレビ「65Z570L」やハイセンスの55型ミニLED 4Kテレビ「55E7N」の登場が予告されている。 Amazonデバイスでは「Fire TV Stick 4K Select」が4,980円、「Fire TV Stick 4