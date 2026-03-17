そろそろ桜の便りが届き始める季節。ご自宅でも春を感じる食卓を楽しみませんか？今回は菜の花やふきのとう、たけのこなど旬の味覚を取り入れた「春色メニュー」をご紹介！彩り豊かなお料理で、春の訪れを楽しみましょう♪「春色メニュー」で食卓にも旬を取り入れてみよう菜の花とサヴァのペペレモン出典：https://www.instagram.com春の食材の代表格である「菜の花」と鯖缶で作る、ヘルシーなおつまみを紹介します。にんにくが香