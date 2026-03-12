ホルムズ海峡を航行中のタイ船籍の船で爆発がありました。船には23人が乗っていて、3人が行方不明になっています。【映像】黒煙を上げる貨物船の様子タイ海事局などによりますと、11日午後1時ごろ、タイ船籍の貨物船がホルムズ海峡を航行していたところ爆発が起き、機関室から火がでました。船にはタイ人乗組員23人が乗っていて、20人については、救命艇に避難した後オマーン海軍によって助け出されましたが、3人の乗組員が