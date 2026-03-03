それをやったらおしまいである。【もっと読む】元横綱照ノ富士が“弟子暴行”で角界に大激震！ 転籍組との微妙な関係、燻っていた「無理やり改名」の火種元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）が起こした弟子への暴行事件。処分が発表されるのは3月場所後だが、どんな罰であっても今回の不祥事による評判低下は避けられないだろう。宮城野部屋の一時閉鎖に伴う事実上の2部屋合併により、3月場所では幕内に5人、十両に2人、幕下