「ひな」ちゃん、「まつり」ちゃんが大集合！3月といえばひなまつり！女の子の健やかな成長と健康、幸福を願うこの伝統行事にあやかって、【週プレ グラジャパ！】では3月8日（日）までの期間限定で「ひなまつり写真集セール」を開催します！名前に「ひな」や「まつり」がつくモデルのデジタル写真集24作品をピックアップ。期間限定30％OFFでお届けします！それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください