猫の『ももまる』ちゃんは娘さんと大の仲良し。そんな彼女がママさんに見せた“とある仕草”が反響を呼んでいます。ハッピーな気持ちを全身で示すももまるちゃんを記録した動画は、7万再生を突破すると同時に、「ガチのガチで好きで喜んでる証拠」「結局どの家庭でもママが最強ですよ」との声が殺到しています。 【動画：ママと目が合った猫→次の瞬間、足元にやって来て…悶絶級に尊い『愛にあふれた行動』】 キジトラ猫