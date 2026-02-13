エディオンは、プライベートブランド「e angle」から、静かで省エネなシングル用冷蔵庫「ANG-RE171-D1-W」を2月17日からエディオンネットショップで販売する。店頭でも順次取り扱いを開始する予定。●運転音は約19dBデザイン性はそのままに、インバーター制御により、静音性と省エネ性能を向上させた。省エネ達成率は126％と環境に優しく、運転音も約19dBの静音設計のため、場所を選ばず利用できる。なお、高さ1242mmのローボ