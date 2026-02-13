エディオンは、プライベートブランド「e angle」から、静かで省エネなシングル用冷蔵庫「ANG-RE171-D1-W」を2月17日からエディオンネットショップで販売する。店頭でも順次取り扱いを開始する予定。



●運転音は約19dB



デザイン性はそのままに、インバーター制御により、静音性と省エネ性能を向上させた。省エネ達成率は126％と環境に優しく、運転音も約19dBの静音設計のため、場所を選ばず利用できる。なお、高さ1242mmのローボディに加え、天面が広いワイド仕様のため、上に小型電子レンジを設置できる。



容量は171Lで、シングル用冷蔵庫では最大級となる68Lの冷凍室を採用。庫内は整理しやすい3段ケース付きで、冷凍食品や作り置きをなどをたっぷり収納できる。価格は6万9800円。