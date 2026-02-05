卒入学シーズンに悩ましいのが、「服装」。普段あまり着ない服を買うのはもったいないけれど、きちんと見える服が欲しい！小学生のお子さんをもつ、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、そんな悩ましいハレの日にぴったりのお手頃アイテムをGUで発見。おすすめのアイテム3つと、普段着にも着まわせるコーディネートのアイデアについて教えてもらいました。高見え力抜群の「ウォッシャブルテーラードジャケット」GU