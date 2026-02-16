ニューストップ > 極上の「猫専用タワマン」登場 PR企画 コラボニュース 極上の「猫専用タワマン」登場 2026年2月16日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2月22日の猫の日を前に、ENEOSでんきが「猫専用タワーマンション」を公開 梶裕貴のナレーションで、“お猫さま仕様”の間取りや設備が紹介されている 特設Webページも本物のタワマン広告風のシュールな世界観となっている ■猫専用タワマン「ENEOS CAT TOWER」特設Webページ 記事を読む おすすめ記事 声優・池田勝さん死去 「ヤッターマン」「サクラ大戦」などに出演 洋画吹き替えでも活躍 2026年2月16日 18時47分 【穂積 昭雪】山口県の21歳男性から”男の子”が産まれた…『ブラック・ジャック』でも描かれた「哀しい奇跡」 2026年2月14日 7時0分 【五輪】選手村でコンドーム不足「１万個が使われた」 ＩＯＣが会見 パリ五輪の３０万個から大幅減？ 2026年2月15日 13時57分 「子供の頭に刃物を突き立てた！」と叫ぶ声が…05年の乳児刺殺事件、仮釈放から1週間で凶行に走った男の壮絶な半生 2026年2月14日 9時1分 人気芸人とも強盗事件を...日本中を震撼させた「ルフィグループ」幹部の「衝撃的な弁明と前科」 2026年2月16日 8時0分