『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した佐山すずか2021年6月にライブアイドル界の"伝説の逸材"としてグラビアデビューした佐山すずかちゃんが、久々に2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに登場！昨年5月にアイドルを卒業してから初となるグラビアは、20歳を迎えグッと大人になった大迫力BODYを解放した。【写真】佐山すずかのグラビア＊＊＊【20歳って、もう大人ですよね？】――中学1年生から約7年間ラ