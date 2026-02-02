¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡íÅÁÀâ¤Î°ïºà¡íº´»³¤¹¤º¤«¤¬Â´¶È¸å½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç¿Í¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡íÂç¿Í¤Ê¼«Ê¬¡í¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º´»³¤¹¤º¤«
2021Ç¯6·î¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î"ÅÁÀâ¤Î°ïºà"¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º´»³¤¹¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢µ×¡¹¤Ë2·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤7¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÇ÷ÎÏBODY¤ò²òÊü¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú20ºÐ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Âç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Û
¡½¡½Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÌó7Ç¯´Ö¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤¿º´»³¤µ¤ó¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï³èÆ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´»³¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â´¶È¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Ï²¿¤â¤»¤º¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤Ëà¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤²Æá¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È²Æº×¤ê¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼Â²È¤ËÄ¹¤¯µ¢¾Ê¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡£²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
º´»³¡¡¤Ç¤¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¾Ç¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤Î»ä¡¢´°Á´¤Ë¥Ë¡¼¥È¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè²¿¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Õ¥ï¡¼¥Ã¤È¤·¤¿ËèÆü¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼º£²ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡©
º´»³¡¡Î¨Ä¾¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤Û¤Ü°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤ËÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö20ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº´»³¤µ¤ó¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½15ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º´»³¤µ¤ó¤â¡¢ºòÇ¯9·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
º´»³¡¡20ºÐ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Âç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡Ãæ¿È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤¹¤®¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éàÂç¿Í¤Ê¼«Ê¬á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃå¤Æ......¡£Ïª½Ð¤â¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º´»³¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤á¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤«¤Í!?¡¡¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½10Âå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´»³¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Ò¤ã¡Á¡£¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢°ÊÁ°¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¸½¾ì¼«ÂÎ¤¬µ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
º´»³¡¡ÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ð¤ËÄÒ¤«¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿¿Åß¤Ç¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÇöÃå¤ÇMV»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡ª¡¡¤â¤¦¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÂ´¶È¤·¤Æ1Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤í¤¦¤È¤Ï¡©
º´»³¡¡¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ï¤Ëà¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤¸¤ãº£¤Þ¤ÇÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Èá¤·¤à¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿È¤ò°ú¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´»³¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤òÄ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï°ìÆü¤â¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤â¥³¥Ã¥½¥ê¸½¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤¹¤®¤Æ......¡£
º£¤Þ¤Ç¿Æ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤òÍê¤ê¤ËÊª»ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¤â·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤¯¡×¤ò20ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¡£¸ÍÏÇ¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌîÅÄÍÛ»Ò¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡üº´»³¤¹¤º¤«¡¡
2005Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹163.5cm¡¡
¢þºòÇ¯5·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÂ´¶È¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¹¤º¤«¤Î¤¹¡Ù¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@suzuka_0094¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@suzuka__0094¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚ¥´¡¼¥¿