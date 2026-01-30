[1.29 EL第8節 セルティック 4-2 ユトレヒト]UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第8節が29日に行われ、24位セルティックはホームで34位ユトレヒトに4-2で勝利した。この結果、21位での決勝トーナメントプレーオフ進出が決定。FW前田大然は先発出場し、後半23分までプレーした。MF旗手怜央を出場停止で欠くセルティックは前半6分に先制。右のショートコーナーからDFキーラン・ティアニーの折り返しをFWベンジャミン・ニ