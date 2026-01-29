9台のバイクに30人以上!? 圧巻の「走る人間ピラミッド」2026年1月26日、インドの首都ニューデリーで開催された「第77回共和国記念日パレード」において、恒例のバイクアクロバットチームが今回も衝撃のパフォーマンスを披露しました【これぞインドの奥義！】衝撃のオートバイパレードを動画で見る国家的行事のため、ドラウパディ・ムルム大統領やナレンドラ・モディ首相など国の内外の要人が見守るなか、パレードのクライマッ