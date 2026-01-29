9台のバイクに30人以上!? 圧巻の「走る人間ピラミッド」

2026年1月26日、インドの首都ニューデリーで開催された「第77回共和国記念日パレード」において、恒例のバイクアクロバットチームが今回も衝撃のパフォーマンスを披露しました

国家的行事のため、ドラウパディ・ムルム大統領やナレンドラ・モディ首相など国の内外の要人が見守るなか、パレードのクライマックスを飾ったのは、CRPF（Central Reserve Police Force：中央予備警察軍）やSSB（Sashastra Seema Bal：サシャストラ・シーマ・バル：武装国境警備隊）の隊員らで構成されるチーム「デアデビルズ（Dare Devils）」です。

彼らが使用するのは、インドの国民的バイクであるロイヤルエンフィールドの「ブレット」。無骨な鉄馬を操り、走行中に次々と複雑なフォーメーションを形成します。特に注目を集めたのは、9台のバイクを土台にした巨大な「人間ピラミッド」です。CRPFの女性隊員たちが肩を組み、空高く旗を掲げながら直進する姿は、まさに精密機械のようなバランス感覚と精神力の賜物です。

今年のパフォーマンスでは、伝統的な「ジャングル・ウォリアー」や「バタフライ」といった陣形に加え、現代インドを象徴するユニークな演目も登場しました。

バイクに組んだ梯子の上で直立する隊員をはじめ、現代の「IT大国」を象徴するように走行中の車上でノートPCを操作する隊員、さらには伝統のヨガへの敬意を表し、動く車体の上で完璧にポーズを維持する隊員など、まさにやりたい放題。SSBの隊員による華麗な片輪走行など、基礎技術の高さを見せつける場面もありました。

一歩間違えれば大事故につながる過激なパフォーマンスですが、インドの共和国記念日パレードでは今や欠かせない名物行事。今回もまた、世界中の度肝を抜く形で幕を閉じました。