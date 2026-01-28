戦後の前衛美術を牽引した徳島ゆかりの作家、菊畑茂久馬の作品展が、徳島市の県立近代美術館で開かれています。美波町で生まれ、福岡を拠点に戦後の美術を牽引した作家・菊畑茂久馬。会場の近代美術館には、代表作など約30点が展示されています。これは、1960年代に作られた奴隷系図、菊畑の代表作です。作品には歯が付けられていて、見ている人にインパクトを与える作品です。これは1980年代に作られた、12点ある天動説シリӦ