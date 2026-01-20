スポニチスポニチアネックス

村上&岡本 侍ジャパンに揃う

  • ホワイトソックスの村上、ブルージェイズの岡本も侍ジャパンに名を連ねた
  • メジャー移籍が決まったばかりで、WBCは「僕にとって特別な大会」と宣言
  • 井端監督は「流れをつくってくれたのは前回の吉田選手」と続けた
